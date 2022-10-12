"Прожарку" будет вести Андрей Бебуришвили

Стендап-комик Андрей Бебуришвили станет новым ведущим шоу "Прожарка" на ТНТ4. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Отмечается, что в шоу комик будет не только ведущим, но и выступит в качестве специального гостя одного из выпусков. В нем он будет прожаривать актера Демиса Карибидиса.
Премьера нового сезона шоу назначена на 17 октября. Бебуришвили рассказал, что надеется на то, что гостям понравятся новые выпуски.
Ранее сообщалось, что Корчевников станет ведущим нового шоу на "России 1".