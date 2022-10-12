Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
1 час назад

"Прожарку" будет вести Андрей Бебуришвили

Мария Каткова

Стендап-комик Андрей Бебуришвили станет новым ведущим шоу "Прожарка" на ТНТ4. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу телеканала.

"Прожарку" будет вести Андрей Бебуришвили
Фото: СоцсетиСоцсети

Ярушин вылетел из шоу "Звезды в Африке" после конфликта

Отмечается, что в шоу комик будет не только ведущим, но и выступит в качестве специального гостя одного из выпусков. В нем он будет прожаривать актера Демиса Карибидиса.

Премьера нового сезона шоу назначена на 17 октября. Бебуришвили рассказал, что надеется на то, что гостям понравятся новые выпуски.

Ранее сообщалось, что Корчевников станет ведущим нового шоу на "России 1".

ТВ,Демис Карибидис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители