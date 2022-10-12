"Прожарку" будет вести Андрей Бебуришвили

Стендап-комик Андрей Бебуришвили станет новым ведущим шоу "Прожарка" на ТНТ4. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Отмечается, что в шоу комик будет не только ведущим, но и выступит в качестве специального гостя одного из выпусков. В нем он будет прожаривать актера Демиса Карибидиса.