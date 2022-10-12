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14 минут назад

Звезда «Аншлага» раскрыл отношение к современному юмору

Lenta.ru

Российский артист эстрады, звезда «Аншлага» Игорь Маменко охарактеризовал стендап словами «это не мое». Отношение к этому современному юмористическому жанру он раскрыл в шоу «Мне смешно», выпуск которого доступен на платформе The Hole.

Звезда «Аншлага» раскрыл отношение к современному юмору
Фото: Источник Lenta.ruИсточник Lenta.ru

Маменко отметил, что не смотрит стендап. «Я не могу о коллегах говорить плохо, но, скажем так, это не мое», — сказал он, отвечая на вопрос комика Филиппа Воронина, есть ли у него негативное отношение к этому жанру.

Вместе с тем артист указал, что хороший стендап — «это хорошо». «Я его смотрю в зеркало», — пошутил он.

Маменко начал работать в «Аншлаге» в начале 2000-х годов. Особенно популярными у зрителей стали анекдоты в его исполнении. Также он выступает в жанре монолога.

Ранее артистка эстрады и участница «Аншлага» Клара Новикова оценила юмор в программе Comedy Club. Она назвала шутки в передаче несмешными и отметила, что реакции публики на них в шоу созданы искусственно.

ТВ,Игорь Маменко,Клара Новикова,
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