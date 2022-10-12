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38 минут назад

Юрий Стоянов вспомнил, как "облажался" на юбилее Михалкова

Газета.Ru

Актер Юрий Стоянов вспомнил, как не смог прочитать текст стихотворения на выступлении в рамках юбилейного концерта отца Никиты Михалкова, пишет "7 дней".

Юрий Стоянов вспомнил, как "облажался" на юбилее Михалкова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Однажды облажался, когда был уже известный-известный. Только снялся в "12", мы с Никитой Михалковым активно общались, и он попросил выступить на юбилее отца", - рассказал Стоянов.

По его словам, он выбрал стихотворение Сергея Михалкова, чтобы прочесть его на сцене. Актер добавил, что даже подобрал мелодию, которая соответствовала атмосфере произведения. Стоянов не мог запомнить текст, поэтому написал его на бумажке и приклеил к своей гитаре. Однако уже на сцене звезда "Городка" осознал, что не может прочесть текст стихотворения из-за проблем со зрением.

"У меня только начало падать зрение, и я вижу только какие-то отдельные буквы. Я сыграл еще раз вступление… В общей сложности играл минуты три, потом встал и сказал: "Вот такую мелодию навеяли у меня потрясающие стихи Сергея Михалкова", — поклонился и ушел", - вспомнил Стоянов.

Ранее Стоянов признался, что пародировал мать во многих женских образах "Городка".

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