Юрий Стоянов вспомнил, как "облажался" на юбилее Михалкова

"Однажды облажался, когда был уже известный-известный. Только снялся в "12", мы с Никитой Михалковым активно общались, и он попросил выступить на юбилее отца", - рассказал Стоянов.

По его словам, он выбрал стихотворение Сергея Михалкова, чтобы прочесть его на сцене. Актер добавил, что даже подобрал мелодию, которая соответствовала атмосфере произведения. Стоянов не мог запомнить текст, поэтому написал его на бумажке и приклеил к своей гитаре. Однако уже на сцене звезда "Городка" осознал, что не может прочесть текст стихотворения из-за проблем со зрением.