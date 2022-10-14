Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
13 минут назад

Популярный юморист рассказал о волнении из-за визита дедушки на концерт

Lenta.ru

Популярный российский стендап-комик Андрей Бебуришвили рассказал, что однажды перед выступлением выпил спиртное из-за сильного волнения. В разговоре с коллегой Иваном Абрамовым в «Подкасте Абрамова» он признался, что причиной переживаний был визит его дедушки на концерт. Выпуск шоу доступен на YouTube.

Юморист рассказал о волнении из-за визита дедушки на концерт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юморист отметил, что родственник посетил его выступление в родном Волгограде. Перед концертом комик, по его словам, «нахлестался».

«Очень нервничал. У меня немножко заплетался язык, по-моему, ты видел», — добавил он, обращаясь к Абрамову.

Комик также указал, что во время монолога постоянно смотрел на дедушку и отслеживал его реакцию на шутки.

Бебуришвили рассказал, что его дедушка, будучи врачом-реаниматологом, так до конца и не принял профессию внука.

«Он говорит [про стендап]: "Это круто, безумно, но это все равно не спасти жизнь"», — высказался о деде юморист.

По словам комика, родственнику обидно за то, что внук не стал продолжать его дело и работать в медицине.

ТВ,Иван Абрамов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители