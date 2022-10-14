Юморист рассказал о волнении из-за визита дедушки на концерт

Популярный российский стендап-комик Андрей Бебуришвили рассказал, что однажды перед выступлением выпил спиртное из-за сильного волнения. В разговоре с коллегой Иваном Абрамовым в «Подкасте Абрамова» он признался, что причиной переживаний был визит его дедушки на концерт. Выпуск шоу доступен на YouTube.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Юморист отметил, что родственник посетил его выступление в родном Волгограде. Перед концертом комик, по его словам, «нахлестался».

«Очень нервничал. У меня немножко заплетался язык, по-моему, ты видел», — добавил он, обращаясь к Абрамову.

Комик также указал, что во время монолога постоянно смотрел на дедушку и отслеживал его реакцию на шутки.

Бебуришвили рассказал, что его дедушка, будучи врачом-реаниматологом, так до конца и не принял профессию внука.

«Он говорит [про стендап]: "Это круто, безумно, но это все равно не спасти жизнь"», — высказался о деде юморист.