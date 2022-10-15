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44 минуты назад

Британское кулинарное шоу обвинили в издевательстве над мексиканской культурой

Газета.Ru

В соцсетях подверглись критике создатели и ведущие популярного британского кулинарного шоу The Great British Baking Show — их обвинили в дискриминации мексиканской культуры и незнании традиций во время «Мексиканской недели», объявленной в программе. Об этом сообщает портал Eat This Not That.

Кулинарное шоу обвинили в издевательстве над мексиканской культурой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во время передачи ведущие Мэтт Лукас и Ноа Филдинг, одетые в яркие сомбреро, в частности, заявили, что приготовленные участниками блюда выглядят мексиканскими, потому что они получились «цветастыми». Кроме того, они делали ошибки в названиях блюд, допускали расистские шутки, а ведущая Ноа Филдинг задала вопрос «А Мексика — это реальное место?»

Все это вызвало возмущение в Twitter.

«Мексиканская неделя» на The Great British Bake Off стала отвратительной демонстрацией преступлений против человечности», «Как британец я могу сказать, что «Мексиканская неделя» на The Great British Bake Off — это вообще-то идеальный мастер-класс для непосвященных по весьма специфичному виду британского бытового расизма», — написали пользователи Twitter.

Многие добавили, что этот отдельный эпизод — не первый раз, когда в передаче проявляют неосведомленность и высокомерие по отношению к кулинарным традициям народов мира.

Ранее сообщалось, что «Улица Сезам» заставит сотрудников пройти курс по толерантности после обвинений в расизме.

ТВ,Мэтт Лукас,
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