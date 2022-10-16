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2 часа назад

В шоу «Звезды в Африке» прибавление: новым участником стал резидент Comedy Club

Super.ru

В составе участников третьего сезона проекта «Звезды в Африке» неожиданное пополнение: испытать свои силы приехал резидент Comedy Club Антон Иванов. Он присоединился к команде «синих». Друг Иванова шоумен Олег Верещагин тоже в проекте, но выступает в составе «красных».

В шоу «Звезды в Африке» новым участником стал резидент Comedy Club
Фото: Super.ruSuper.ru

«Я обрадовался, что в этой команде Слава Малафеев. Я — болельщик "Зенита", а Слава — великий вратарь "Зенита"», — высказался комик в выпуске шоу.

Многие считают, что Иванов стал выгодным пополнением — но только не для «синих». Мол, его дружба с Верещагиным пойдет на пользу команде «красных»: возможно, Олег сможет прогнозировать шаги и поведение Антона, поскольку давно знаком с ним лично. Напомним, Верещагин стал победителем прошлого сезона.

Ну а ведущими проекта «Звезды в Африке» по-прежнему выступают Ольга Бузова и Михаил Галустян.

ТВ,Олег Верещагин,Михаил Галустян,Антон Иванов,Ольга Бузова,Зенит,
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