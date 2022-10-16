Четыре страны отказались участвовать в "Евровидении-2023"

Четыре страны отказались от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2023", который пройдет в Ливерпуле.

Фото: Кадр из шоу "Евровидение" Кадр из шоу "Евровидение"

13 октября о своем отказе заявила Черногория. Страна пояснила, что не отправит своего музыканта на конкурс из-за высоких расходов. После этого аналогичную позицию высказала Северная Македония.

Далее в конкурсе отказались участвовать Босния и Герцеговина, а также Болгария. Официальной причиной отказа государств стало "финансовое положение".

Среди стран, которые также могут не выступить на "Евровидении-2023", числится Румыния. В данный момент страна еще числится в списке конкурсантов, но, по некоторым данным, она также может отказаться от участия в "Евровидении".