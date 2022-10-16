Сопротивления бесполезны: блогер поцеловала Батрутдинова

Дело в том, что в пятом выпуске судьи разгадывали, кто прячется под маской Мэри Поппинс. Ида Галич посчитала, что это Люся Чеботина. Поспорив, она обещала, что, если ее предположение окажется правдой, будет поцелуй с Батрутдиновым.