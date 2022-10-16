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1 час назад

Сопротивления бесполезны: блогер поцеловала Батрутдинова

Passion.ru

В седьмом выпуске шоу «Аватар» был запечатлён поцелуй блогера Иды Галич с Тимуром Батрутдиновым.

Сопротивления бесполезны: блогер поцеловала Батрутдинова
Фото: Tarakanov Vadim/East NewsTarakanov Vadim/East News

Дело в том, что в пятом выпуске судьи разгадывали, кто прячется под маской Мэри Поппинс. Ида Галич посчитала, что это Люся Чеботина. Поспорив, она обещала, что, если ее предположение окажется правдой, будет поцелуй с Батрутдиновым.

Догадки Галич были верными, но спор она сначала проигнорировала. Сопротивления оказались бесполезными, под воодушевленные крики зала Ида подарила поцелуй Тимуру. Однако Лазарев расстроился, назвав поцелуй «детским чмоком».

ТВ,Ида Галич,
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