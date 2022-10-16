Галич и Батрудинов поразили публику поцелуем

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В прошлом выпуске шоу блогер пообещала, что если под аватаром Мэри Поппинс окажется Люся Чеботина, она поцелует комика. Раскрыв персонажа, оказалось, что Галич была права, но свое обещание она не сдержала.

Однако о словах Иды не забыл Сергей Лазарев. Он долго подстрекал Галич выполнить обещание. В конце концов, блогер согласилась и поцеловала Батрудинова.

Кадр из шоу "Аватар"