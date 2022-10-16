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1 час назад

Галич и Батрудинов поразили публику поцелуем в эфире шоу "Аватар"

Мира Маркина

Ида Галич в эфире шоу "Аватар" поцеловала Тимура Батрудинова в губы.

Галич и Батрудинов поразили публику поцелуем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В прошлом выпуске шоу блогер пообещала, что если под аватаром Мэри Поппинс окажется Люся Чеботина, она поцелует комика. Раскрыв персонажа, оказалось, что Галич была права, но свое обещание она не сдержала.

Ида Галич рассказала об участии в новом телешоу

Однако о словах Иды не забыл Сергей Лазарев. Он долго подстрекал Галич выполнить обещание. В конце концов, блогер согласилась и поцеловала Батрудинова.

Кадр из шоу "Аватар"

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в шоу "Аватар" сняли маску с Белоснежки.

ТВ,Аватар,Ида Галич,Тимур Батрудинов,Сергей Лазарев,
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