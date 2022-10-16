Комик пошутил про деятельность Ефремова в тюрьме

Актер Никита Ефремов стал гостем нового выпуска юмористического шоу «Плюшки» на одноименном YouTube-канале. Ведущий проекта Богдан Лисевский начал общение с артистом с шутки о его отце Михаиле Ефремове, который находится в колонии после смертельного ДТП в центре Москвы.
«Ваш отец — засуженный артист России», — сказал Лисевский, а Ефремов поправил: «Заслуженный».
Затем комик пошутил о том, что Ефремов-старший якобы работает в тюрьме телефонным мошенником.
«Вы с отцом созванивались? Что он хотел? Три цифры на обороте карты узнать? — спросил Лисевский. — Мне кажется, мне он тоже звонил, три цифры спрашивал. Какие цифры? 971».