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40 минут назад

Комик Лисевский пошутил про деятельность Ефремова в тюрьме

Газета.Ru

Актер Никита Ефремов стал гостем нового выпуска юмористического шоу «Плюшки» на одноименном YouTube-канале. Ведущий проекта Богдан Лисевский начал общение с артистом с шутки о его отце Михаиле Ефремове, который находится в колонии после смертельного ДТП в центре Москвы.

Комик пошутил про деятельность Ефремова в тюрьме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ваш отец — засуженный артист России», — сказал Лисевский, а Ефремов поправил: «Заслуженный».

Затем комик пошутил о том, что Ефремов-старший якобы работает в тюрьме телефонным мошенником.

«Вы с отцом созванивались? Что он хотел? Три цифры на обороте карты узнать? — спросил Лисевский. — Мне кажется, мне он тоже звонил, три цифры спрашивал. Какие цифры? 971».

ТВ,Никита Ефремов,Михаил Ефремов,
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