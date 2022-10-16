Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
41 минуту назад

Продюсер Рудченко заявил, что популярность Нагиева в дальнейшем сыграет против него

Слово и Дело

Продюсер Павел Рудченко прокомментировал уход шоумена Дмитрия Нагиева с Первого канала.

Продюсер Рудченко высказался об уходе Нагиева с телевидения
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По его словам, амплуа «красавчика» и секс-символа помешает ему достичь серьезных успехов вне телевидения.

«В каких бы он проектах и постановках ни участвовал как актер и режиссер — он не будет иметь такой успех, как в своей роли шоумена. Здесь сыграет злую шутку его популярность. Есть такой секс-символ. Его и хотят видеть. В спектаклях его образ будет размыливаться», — объяснил Рудченко во время беседы с BLITZ+.

Театральная деятельность артиста послужит ему запасным местом и работой для души. Однако былой славы Нагиев подобным путем не получит, отметил продюсер.

ТВ,Красавчик,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители