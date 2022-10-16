Продюсер Рудченко высказался об уходе Нагиева с телевидения

Продюсер Павел Рудченко прокомментировал уход шоумена Дмитрия Нагиева с Первого канала.
По его словам, амплуа «красавчика» и секс-символа помешает ему достичь серьезных успехов вне телевидения.
«В каких бы он проектах и постановках ни участвовал как актер и режиссер — он не будет иметь такой успех, как в своей роли шоумена. Здесь сыграет злую шутку его популярность. Есть такой секс-символ. Его и хотят видеть. В спектаклях его образ будет размыливаться», — объяснил Рудченко во время беседы с BLITZ+.
Театральная деятельность артиста послужит ему запасным местом и работой для души. Однако былой славы Нагиев подобным путем не получит, отметил продюсер.