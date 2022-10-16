Продюсер Рудченко высказался об уходе Нагиева с телевидения

«В каких бы он проектах и постановках ни участвовал как актер и режиссер — он не будет иметь такой успех, как в своей роли шоумена. Здесь сыграет злую шутку его популярность. Есть такой секс-символ. Его и хотят видеть. В спектаклях его образ будет размыливаться», — объяснил Рудченко во время беседы с BLITZ+.