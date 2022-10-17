Шура обвинил участника шоу «Маска.Танцы» в ужасном отношении

Певец Шура оказался первым, кто покинул проект «Маска.Танцы». В программе артист принял участие в костюме Попкорна, выбор которого считает своей главной ошибкой из-за тяжелой головы и едкого запаха клея.
Однако артиста больше расстроил не столь быстрый уход с проекта, а поведение одного из участников на съемочной площадке. По словам Шуры, организаторы программы сделали детальное расписание для подготовки участников и съемок. Однако некоторые приглашенные звезды наплевательски относились к требованиям, чем подставляли других участников.
«Конечно, подпортило ужасное и безответственное отношение одного артиста, который опоздал на три с половиной часа. Я бы таких выгонял из проекта сразу. Так не делается. Артист выгорает, когда долго ждет. Я не буду говорить, кто это был и в какой маске. Но я бы это так не оставил», — высказался Шура в интервью StarHit.
Шура признает, что участие в таком проекте — дело нелегкое. Он бы не смог долго продержаться, и если бы его не разгадали, то покинул бы шоу после третьего выпуска, ведь на первом же эфире у него подскочило давление.