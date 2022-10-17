Шура обвинил участника шоу «Маска.Танцы» в ужасном отношении

«Конечно, подпортило ужасное и безответственное отношение одного артиста, который опоздал на три с половиной часа. Я бы таких выгонял из проекта сразу. Так не делается. Артист выгорает, когда долго ждет. Я не буду говорить, кто это был и в какой маске. Но я бы это так не оставил», — высказался Шура в интервью StarHit.