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2 часа назад

Арзамасова призналась, что ей "очень страшно" подвести Авербуха на "Ледниковом периоде"

Газета.Ru

Актриса Елизавета Арзамасова, которая выступает на «Ледниковом периоде» в паре с олимпийским чемпионом Сочи-2014 Никитой Кацалаповым, поделилась впечатлениями от совместной работы со своим супругом Ильей Авербухом. Слова Арзамасовой передает корреспондент «Газеты.Ru».

Арзамасова призналась, что ей "очень страшно" подвести Авербуха
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авербух поставил этому дуэту номер для третьего выпуска «Ледникового периода». Пара каталась под саундтрек к фильму «Лабиринт фавна» — «A Tale» (Javier Navarrete).

«Мне великолепно работалось с Ильей. Хочется не подвести его, — сказала Арзамасова. — В последние годы я была зрителем этого шоу на съемках, но сейчас особенные впечатления — я проживаю этот сезон как участник.

Так хотелось не подвести Илью! Нам всем нравится номер, который он поставил. Команда так много вложила в него, и так страшно было подвести.

Но сегодня все сложилось, чему я очень рада. Спасибо, что вы с такими распахнутыми душами нас смотрите и стараетесь почувствовать».

«Спасибо, что у нас была такая возможность!» — ответила ей член жюри Татьяна Тарасова.

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