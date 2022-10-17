Арзамасова призналась, что ей "очень страшно" подвести Авербуха

Актриса Елизавета Арзамасова, которая выступает на «Ледниковом периоде» в паре с олимпийским чемпионом Сочи-2014 Никитой Кацалаповым, поделилась впечатлениями от совместной работы со своим супругом Ильей Авербухом. Слова Арзамасовой передает корреспондент «Газеты.Ru».
Авербух поставил этому дуэту номер для третьего выпуска «Ледникового периода». Пара каталась под саундтрек к фильму «Лабиринт фавна» — «A Tale» (Javier Navarrete).
«Мне великолепно работалось с Ильей. Хочется не подвести его, — сказала Арзамасова. — В последние годы я была зрителем этого шоу на съемках, но сейчас особенные впечатления — я проживаю этот сезон как участник.
Так хотелось не подвести Илью! Нам всем нравится номер, который он поставил. Команда так много вложила в него, и так страшно было подвести.
Но сегодня все сложилось, чему я очень рада. Спасибо, что вы с такими распахнутыми душами нас смотрите и стараетесь почувствовать».
«Спасибо, что у нас была такая возможность!» — ответила ей член жюри Татьяна Тарасова.