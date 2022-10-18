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2 часа назад

Критик Соседов назвал "Голубой огонек" "лабудой"

Газета.Ruиещё 1

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что недоволен качеством программы «Голубой огонек». Этим он поделился в беседе с teleprogramma.pro.

Соседов назвал "Голубой огонек" "лабудой"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Соседов назвал «Голубой огонек» «лабудой», на которой звучит «проходняк». «Иногда вообще старые песни дают… Надо все менять. Песни надо отбирать, материал. Должна быть концепция программы. Чтобы это было интересно, чтобы была атмосфера новогодняя», — отметил критик.

Соседов добавил, что создателям прежде всего стоит уделить внимание подбору песен на передаче. По его мнению, в шоу должны звучать только лучшие и новые хиты.

Ранее солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов предложил устроить панк-вечеринку на «Голубом огоньке».

ТВ,Сергей Соседов,
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