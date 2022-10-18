Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что недоволен качеством программы «Голубой огонек». Этим он поделился в беседе с teleprogramma.pro.

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Соседов назвал «Голубой огонек» «лабудой», на которой звучит «проходняк». «Иногда вообще старые песни дают… Надо все менять. Песни надо отбирать, материал. Должна быть концепция программы. Чтобы это было интересно, чтобы была атмосфера новогодняя», — отметил критик.

Соседов добавил, что создателям прежде всего стоит уделить внимание подбору песен на передаче. По его мнению, в шоу должны звучать только лучшие и новые хиты.