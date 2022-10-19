Кто победил в «Битве шефов» на «Пятнице»

Жительница Салехарда Нина Дидковская победила в кулинарном шоу «Битва шефов» на одном из самых популярных телеканалов. Финальный выпуск транслировали по «Пятнице» 17 октября.
Дидковская пришла в шоу со своей фирменной кулебякой, которая восхитила двух шефов одновременно. Однако женщина решила стать частью команды Константина Ивлева.
Первым заданием в качестве участника команды стало приготовление шарлотки, следующим – тарталетки.
Одним из самых трудных испытаний стало изготовление блюда из колбас, подача которого должна быть в ресторанном формате. Уроженка Ямала слепила пельмени и после слепой дегустации шефы признали его лучшим.
Победительница поделилась, что победу посвящает своим дочерям, а также памяти отца.
Известно, что Нина сейчас проживает в Санкт-Петербурге, а на Ямале она была известна как радиоведущая и певица.