Кто победил в «Битве шефов» на «Пятнице»

Жительница Салехарда Нина Дидковская победила в кулинарном шоу «Битва шефов» на одном из самых популярных телеканалов. Финальный выпуск транслировали по «Пятнице» 17 октября.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Дидковская пришла в шоу со своей фирменной кулебякой, которая восхитила двух шефов одновременно. Однако женщина решила стать частью команды Константина Ивлева.

Первым заданием в качестве участника команды стало приготовление шарлотки, следующим – тарталетки.

Одним из самых трудных испытаний стало изготовление блюда из колбас, подача которого должна быть в ресторанном формате. Уроженка Ямала слепила пельмени и после слепой дегустации шефы признали его лучшим.

Победительница поделилась, что победу посвящает своим дочерям, а также памяти отца.