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2 часа назад

Кто победил в «Битве шефов» на «Пятнице»

runews24.ru

Жительница Салехарда Нина Дидковская победила в кулинарном шоу «Битва шефов» на одном из самых популярных телеканалов. Финальный выпуск транслировали по «Пятнице» 17 октября.

Кто победил в «Битве шефов» на «Пятнице»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Дидковская пришла в шоу со своей фирменной кулебякой, которая восхитила двух шефов одновременно. Однако женщина решила стать частью команды Константина Ивлева.

Первым заданием в качестве участника команды стало приготовление шарлотки, следующим – тарталетки.

Одним из самых трудных испытаний стало изготовление блюда из колбас, подача которого должна быть в ресторанном формате. Уроженка Ямала слепила пельмени и после слепой дегустации шефы признали его лучшим.

Победительница поделилась, что победу посвящает своим дочерям, а также памяти отца.

Известно, что Нина сейчас проживает в Санкт-Петербурге, а на Ямале она была известна как радиоведущая и певица.

ТВ,Константин Ивлев,
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