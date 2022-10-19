Чем занимаются финалистки конкурса «Мистер Х» после съемок

18 октября состоялся финальный выпуск проекта «Мистер Х» на телеканале «Пятница!». Главный герой определился с именем победительницы — ею стала Алина Артыкова. Чем же занимаются три финалистки и главный герой по окончании съемок проекта?

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

В финальном выпуске реалити-шоу «Мистер Х» за сердце главного героя Игоря Саванца боролись три участницы: Алина Артыкова, София Соболева и Катя Брусникина. Названый «миллионер» оправился на свидание на горный курорт «Красная Поляна» вместе с Алиной. Пара покаталась на снегоходе и на лыжах. Игорь Саванец отметил, что у них с Артыковой совпадают предпочтения на вечер. Пара провела ночь только вдвоем — в романтической обстановке при свечах.

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Однако в реальности романтический вечер не имел никакого продолжения. Победительница проекта Алина Артыкова в своих социальных сетях написала, что благодарна за возможность поучаствовать в таком эксперименте. Однако любовные отношения с Игорем у нее не сложились. Об этом она призналась подписчикам сразу после финала шоу.

«Отвечаю на самый актуальный вопрос в моем директе: нет, мы с Игорем не вместе. К сожалению, образ, который создали ему на проекте, не соответствует тому, какой он на самом деле человек (дело не в деньгах, я надеюсь, вы это понимаете). В реальной жизни нет наушника в ухе, в которое редактор диктует, что надо сказать и что надо сделать. В реальной жизни нет съемочной группы, которая готовит идеальные свидания. В реальной жизни есть реальная жизнь. В которой нужно адекватно оценивать свои возможности и стремиться к чему-то большему», — написала Алина Артыкова в социальной сети.

Алина Артыкова родилась в Ульяновске, но живет и работает барбером в Москве. Еще до начала съемок Алину подозревали в отношениях с Тимати. В 2021 году он пришел в ее салон красоты постричься и остался в восторге от работы и эффектной внешности мастерицы.

Однако, скорее всего, эти слухи оказались ложью. По окончании съемок Алина стала много путешествовать по всему миру. Недавние фотографии в социальных сетях свидетельствуют, что Алина жила на Шри-Ланке.

Другая финалистка шоу, София Соболева, не смогла добиться сердца Игоря Саванца. София родилась в 1996 году в городе Краматорске Донецкой области. София — психолог. Свои знания в этой сфере она использовала, в том числе и на конкурсах шоу. На одном из испытаний приглашенный психолог попросил девушек нарисовать на холсте модель своей семьи. София Соболева быстро сориентировалась и заявила, что знает такой подход к психологии и расшифровку каждого изображенного символа.

После съемок София активно занялась своим блогом. В социальных сетях она делает психологические разборы каждой серии шоу, а также делится секретами своей профессии. София создает образ уверенной, спокойной и рассудительной девушки, главная цель которой — саморазвитие и счастье.

Третьей финалисткой проекта стала хабаровчанка Екатерина Брусникина. Она получила прозвище Буря за свой неудержимый и яркий характер. В одном из выпусков лж-миллионер отозвался об участнице так: «Может, она еще не повзрослела», подразумевая, что Катя Буря слишком инфантильна для него.

Катя не смогла добиться сердца Игоря Саванца. После участия в проекте она также активно занялась своим блогом в социальных сетях. Девушка публикует короткие смешные ролики на тематику проекта. За время съемок Катя подружилась с ведущим проекта Романом Каграмановым, а это значит, что, возможно, мы еще увидим ее в других успешных проектах.

Что касается самого Игоря Саванца — о нем информации немного. Как мы знаем, ему так и не суждено было найти свою любовь на проекте. После окончания съемок Саванец не остался без работы: на него обратила внимание Анастасия Волочкова. Балерина призналась, что герой покорил ее своей красотой, и предложила ему работу – уборщиком в своем особняке. Напомним, что Игорь только притворялся криптомиллионером, а на самом деле он сотрудник клининговой службы.

«А на самом деле — никакой он не богач, а уборщик и мойщик остановок! Но какой он красавчик! Может мне его себе нанять? Игорь, хочу сделать вам предложение! Станьте моим уборщиком в доме? Девушки, вы еще пожалеете, что не выбрали его на проекте. Игоря ждет прекрасное будущее!» — написала танцовщица.