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2 часа назад

Психолог Дугенцова объяснила популярность шоу про холостяков

Мария Иглина

Психолог Дарья Дугенцова объяснила успех реалити-шоу про холостяков у зрителей и участников. Подробностями эксперт поделилась в беседе с изданием "Слово и дело".

Психолог объяснила популярность шоу про холостяков
Фото: Кадр из шоу "Холостяк"Кадр из шоу "Холостяк"

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По словам Дугенцовой, люди интересуются подобными реалити-шоу, поскольку они любят обсуждать других людей. Кроме этого, подобные проекты помогают поднимать самооценку:

"Так было всегда, и так будет дальше. Просто таким образом люди чаще всего компенсируют у себя какие-то моменты".

А говоря о тех, кто приходят на такие шоу, психолог заявила, что девушки таким образом занимаются саморекламой и не надеются построить там настоящие отношения.

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