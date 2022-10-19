Психолог объяснила популярность шоу про холостяков

Психолог Дарья Дугенцова объяснила успех реалити-шоу про холостяков у зрителей и участников. Подробностями эксперт поделилась в беседе с изданием "Слово и дело".
По словам Дугенцовой, люди интересуются подобными реалити-шоу, поскольку они любят обсуждать других людей. Кроме этого, подобные проекты помогают поднимать самооценку:
"Так было всегда, и так будет дальше. Просто таким образом люди чаще всего компенсируют у себя какие-то моменты".
А говоря о тех, кто приходят на такие шоу, психолог заявила, что девушки таким образом занимаются саморекламой и не надеются построить там настоящие отношения.