Воробей выступила против отмены новогодних передач

Юмористка Елена Воробей не считает нужным отменять праздничную программу на телевидении в новогодние праздники. Артистка уверена, что каждая передача, концерт или фильм найдут своего зрителя, а если кто-то не захочет смотреть отснятые эфиры, то может попросту выключить телевизор.

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«Телевизор выключить — недолго, а Новый год отменить сложно. Он же все равно наступит. Песни тоже бывают разные: веселые и грустные, серьезные и шуточные. Кому-то надо погрустить, кому-то, наоборот, выкарабкиваться и искать поводы для улыбки», — высказалась Воробей в интервью «Абзацу».

При этом Елена Воробей понимает, что настоящее время не подходит для веселья, но не считает нужным нагнетать обстановку и впадать с тоску.

«Тяжело, но хочется отвлекаться. И люди, мне кажется, как будто за спасением идут в театр, в цирк для этого», — заметила юмористка.