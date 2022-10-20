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1 час назад

Юмористка Елена Воробей выступила против отмены новогодних передач

Слово и Дело

Юмористка Елена Воробей не считает нужным отменять праздничную программу на телевидении в новогодние праздники. Артистка уверена, что каждая передача, концерт или фильм найдут своего зрителя, а если кто-то не захочет смотреть отснятые эфиры, то может попросту выключить телевизор.

Воробей выступила против отмены новогодних передач
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Телевизор выключить — недолго, а Новый год отменить сложно. Он же все равно наступит. Песни тоже бывают разные: веселые и грустные, серьезные и шуточные. Кому-то надо погрустить, кому-то, наоборот, выкарабкиваться и искать поводы для улыбки», — высказалась Воробей в интервью «Абзацу».

При этом Елена Воробей понимает, что настоящее время не подходит для веселья, но не считает нужным нагнетать обстановку и впадать с тоску.

«Тяжело, но хочется отвлекаться. И люди, мне кажется, как будто за спасением идут в театр, в цирк для этого», — заметила юмористка.

Многие представители российского шоу-бизнеса считают, что праздничная программа должна присутствовать на Новый год. Однако в этом году все еще не начинались съемки передач, наподобие «голубых огоньков», не исключено, что в эфир могут пустить нарезки из прошлогодних выпусков.

ТВ,Елена Воробей,
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