"Перед кем мне стесняться?" — юморист Позов о деньгах

Дмитрий Позов, известный зрителям по участию в программе «Импровизация», рассказал в эфире шоу «Цитаты» на YouTube о том, как жил без заработка.

Позов отметил, что никогда не стеснялся уровня своих доходов, но при этом очень переживал, что денег на обеспеченную жизнь ему не хватает. Переживания усугублял тот факт, что Дмитрий уже жил с девушкой и обеспечивал не только себя, но и ее.