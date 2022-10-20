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1 час назад

"Перед кем мне стесняться?" — юморист Позов о деньгах

Мария Кимакович

Дмитрий Позов, известный зрителям по участию в программе «Импровизация», рассказал в эфире шоу «Цитаты» на YouTube о том, как жил без заработка.

"Перед кем мне стесняться?" — юморист Позов о деньгах
Фото: vk.com/pozov85vk.com/pozov85

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Позов отметил, что никогда не стеснялся уровня своих доходов, но при этом очень переживал, что денег на обеспеченную жизнь ему не хватает. Переживания усугублял тот факт, что Дмитрий уже жил с девушкой и обеспечивал не только себя, но и ее.

"А перед кем мне стесняться?", — сказал Позов.

Также герой «Импровизации» признался, что было время, когда он и вовсе ничего не зарабатывал, но смог пережить это время.

Ранее звезда "Друзей" рассказал, как чуть не умер из-за зависимостей.

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