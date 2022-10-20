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37 минут назад

Известная актриса покинула «Танцы со звездами» из-за рассеянного склероза

Lenta.ru

Актриса Сельма Блэр, страдающая от рассеянного склероза, покинула танцевальное шоу «Танцы со звездами». Дальнейшее участие могло осложнить ее состояние, уточняет CBS.

Известная актриса покинула «Танцы со звездами» из-за болезни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда «Хеллбоя» и «Жестоких игр» призналась, что приняла решение уйти после получения результатов последней магнитно-резонансной томографии. «Кроме растяжений и разрывов есть серьезная травма кости и воспаление. Я могу нанести себе значительный ущерб, чего, конечно, не хочу. Мне придется угомониться, снова стать мамой и не скрывать, что должна отказаться от того, что люблю», — сказала она.

В последний раз Сельма Блэр и ее партнер по шоу Саша Фарбер станцевали для проекта 17 октября. После этого известная актриса упоминала, что участие в «Танцах со звездами» помогло ей улучшить самочувствие.

Впервые о хроническом заболевании центральной нервной системы Сельма Блэр заявила в 2018 году. С тех пор она неоднократно появлялась на публике с тростью для ходьбы. Симптомы рассеянного склероза, в частности, включают онемение конечностей, ощущение электрических разрядов при движениях шеи, тремор, невозможность ходить, потерю речи и зрения, усталость.

ТВ,Жестокие игры,Сельма Блэр,
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