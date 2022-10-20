Известная актриса покинула «Танцы со звездами» из-за болезни

Актриса Сельма Блэр, страдающая от рассеянного склероза, покинула танцевальное шоу «Танцы со звездами». Дальнейшее участие могло осложнить ее состояние, уточняет CBS.

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Звезда «Хеллбоя» и «Жестоких игр» призналась, что приняла решение уйти после получения результатов последней магнитно-резонансной томографии. «Кроме растяжений и разрывов есть серьезная травма кости и воспаление. Я могу нанести себе значительный ущерб, чего, конечно, не хочу. Мне придется угомониться, снова стать мамой и не скрывать, что должна отказаться от того, что люблю», — сказала она.

В последний раз Сельма Блэр и ее партнер по шоу Саша Фарбер станцевали для проекта 17 октября. После этого известная актриса упоминала, что участие в «Танцах со звездами» помогло ей улучшить самочувствие.