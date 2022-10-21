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3 часа назад

Участница "Пацанок" покинула проект из-за булимии

Газета.Ru

Участница седьмого сезона шоу «Пацанки» покинула проект из-за булимии. Об этом сообщает издание «Моменты».

Участница "Пацанок" покинула проект из-за булимии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

21-летняя девушка из Екатеринбурга Ангелина Новоселова рассказала, что на проекте у нее развилась нервная булимия, кроме того, она тоскует по ребенку. «Я не могу с ней справиться, я уже очень сильно похудела. Не могу с ней справиться, хочу поработать с психологом, наверное, дома уже. Ничего не хочется, полная апатия, лучше бы меня выгнали просто и все», — рассказала девушка в пятом выпуске нового сезона.

Директор школы «Пацанок» Лаура Лукина пообещала Ангелине Новоселовой помочь ей справиться с расстройством пищевого поведения.

Ранее сообщалось, что участницу шоу «Влюбись, если сможешь» заподозрили в эскорте. Ее слова об этом придется проверить на детекторе лжи.

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