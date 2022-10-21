Участница "Пацанок" покинула проект из-за булимии

21-летняя девушка из Екатеринбурга Ангелина Новоселова рассказала, что на проекте у нее развилась нервная булимия, кроме того, она тоскует по ребенку. «Я не могу с ней справиться, я уже очень сильно похудела. Не могу с ней справиться, хочу поработать с психологом, наверное, дома уже. Ничего не хочется, полная апатия, лучше бы меня выгнали просто и все», — рассказала девушка в пятом выпуске нового сезона.