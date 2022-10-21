Как сегодня выглядят и чем занимаются актеры шоу «Даешь молодежь!»

«О май гад, Данила, ты что, крейзи?» — культовая фраза из наипопулярнейшего скетч-шоу двухтысячных, которую вы точно проговорили голосом Германа. Программа «Даешь молодежь!» радовала телезрителей короткими житейскими зарисовками с 2009 по 2013 год.

Фото: Super.ru Super.ru

Где сейчас полюбившиеся многим актеры и чем они занимаются — рассказываем.

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Андрей Бурковский

Андрею 38 лет, и он давно перерос гопника Ржавого и метросексуала Данилу Фокс. Эти образы не прилипли к актеру как банный лист, и он довольно успешно реализует свой потенциал в кино и сериалах. Его можно увидеть в таких работах, как «Нина», «Медиатор», «За час до рассвета», «Доктор Лиза», «Солнечная линия», «Звоните ДиКаприо»... А еще он в МХТ им. А. П. Чехова играет. В общем, с работой у Бурковского сложилось все отлично. Да и в личной жизни, скажем вам, дела обстоят не хуже: Андрей в браке с 2008 года (то есть женился он еще до своего успеха). Вместе с супругой Ольгой актер воспитывает сына Максима и дочь Алису.

Аслан Бижоев

Растаману Кексу уже 36 лет, и он таким изобилием проектов, как у коллеги выше, похвастаться не может. Его роли (гот Червь чего только стоит, а сотрудник милиции!) в «Даешь молодежь!» можно считать самыми успешными в карьере. Его можно увидеть во второстепенных ролях таких некрупных проектов, как «Понаехали», «Исправление и наказание» и «Деффчонки». Главная роль у него была в 2015 году в сериале «Папа на вырост». А вообще на экранах Аслана почти не видно, как и в театре. Сейчас актер живет на два города — Москву и Нальчик. Свою личную жизнь в соцсетях он не афиширует, супруги и детей у него нет.

Михаил Башкатов

Метросексуалу Герману и растаману Укропу уже 41 год. Он со студенческих времен, с 2009 года, в браке с Екатериной Багель. Башкатов — многодетный отец, у них с супругой трое сыновей и совсем недавно родилась дочь. Актер отлично обосновался в КВН с одной из самых известных команд — «Максимум». На экранах он засветился со второстепенными ролями в проектах «Кухня», «Медиатор», да даже в «Папины дочки» успел заскочить и поучаствовать в шоу «Звезды в Африке». Помимо съемок он активно играет в театре.

Маруся Зыкова

Шоу «Даешь молодежь!» стало отличным трамплином для актрисы, и впоследствии она снялась в таких проектах, как «Любовь-морковь 3», «Беспринципные», «О чем еще говорят мужчины». За ее плечами и главная роль в фильме «Охотница». В личной жизни звезды свое кино: в 2010 году она родила дочь Мирру от гражданского мужа — продюсера проекта «Большая разница» Руслана Сорокина. А в 2016-м пресса заговорила о новом избраннике Маруси, которым стал Евгений Морозов. Зимой этого года актер подтвердил в одном из интервью, что они с возлюбленной готовятся к свадьбе, а с ее дочерью у него прекрасные отношения. Судя по социальным сетям актрисы, они давно с Евгением проживают не в России.

Анжелика Каширина

«Дама Кабана», а в жизни 36-летняя Анжелика Каширина свой успех преумножить не смогла. Из громкого: в 2014 году на СТС вышел сериал «Анжелика» с ней в главной роли, помимо этого актриса приняла участие в проектах «Мамочки» и «Гранд». Сейчас она выступает в театре и развивает свой блог в Инстаграме (запрещен в РФ), где продвигает здоровый образ жизни. Мужем и детьми она похвастаться не может, но, по слухам, сердце ее несвободно.

Евгения Крегжде