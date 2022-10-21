Шишкова стала новой участницей "Звезд в Африке"

Модель Алена Шишкова стала новой участницей шоу "Звезды в Африке", в котором артисты и блогеры проходят серьезные испытания, а также сражаются за еду. Об этом пишет Starhit.
"Я блогер, модель и мама своей любимой дочки Алисы. Я впервые в Африке, поэтому не знаю, чего мне ожидать", - сказала о будущем в проекте Шишкова.
Некоторые участники недовольны таким пополнением в команде "красных", они надеялись увидеть более "сильного" человека. Например, певица и блогер Карина Кросс заявила назвала Шишкову "фифочкой".
"У нее такая природа, и это нормально, она такой человек! Но если честно, мне это очень не нравится", - сказала она.
Похожее мнение выразил и шоумен Олег Верещагин, понадеявшись при этом, что экс-возлюбленная Тимати будет не так слаба.