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1 час назад

Экс-возлюбленная Тимати Шишкова стала новой участницей "Звезд в Африке"

Газета.Ru

Модель Алена Шишкова стала новой участницей шоу "Звезды в Африке", в котором артисты и блогеры проходят серьезные испытания, а также сражаются за еду. Об этом пишет Starhit.

Шишкова стала новой участницей "Звезд в Африке"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я блогер, модель и мама своей любимой дочки Алисы. Я впервые в Африке, поэтому не знаю, чего мне ожидать", - сказала о будущем в проекте Шишкова.

Некоторые участники недовольны таким пополнением в команде "красных", они надеялись увидеть более "сильного" человека. Например, певица и блогер Карина Кросс заявила назвала Шишкову "фифочкой".

"У нее такая природа, и это нормально, она такой человек! Но если честно, мне это очень не нравится", - сказала она.

Похожее мнение выразил и шоумен Олег Верещагин, понадеявшись при этом, что экс-возлюбленная Тимати будет не так слаба.

ТВ,Олег Верещагин,
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