«Мораль их не интересует»: Пельш о современном телевидении

Популярный телеведущий в интервью с «Мослентой» высказался о том, что происходит в современном телевидении.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пельш отметил, что за 30 лет его работы в этой сфере, телевидение, разумеется, сильно изменилось. Причем, не во все в лучшую сторону. По словам телеведущего, в то время, когда он пришел работать на ТВ, он и его коллеги хотели пытаться менять мир, трансформируя его в лучшую сторону.

Телеведущий считает работников телевидения ответственными за то, что они предлагают людям, но сетует на то, что чаще всего продюсерам нужны только рейтинги.

«Их не интересует мораль, им нужны цифры», — делится мнением Пельш.

Сам телеведущий признается, что и по сей день главной целью своей работы считает возможность делать жизнь людей веселее и ярче. Но, по его словам, многие новые люди на телевидении об этом просто не задумываются. У них совершенно другие цели.