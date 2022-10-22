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57 минут назад

«Мораль их не интересует»: Валдис Пельш о современном телевидении

Мария Кимакович

Популярный телеведущий в интервью с «Мослентой» высказался о том, что происходит в современном телевидении.

«Мораль их не интересует»: Пельш о современном телевидении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пельш отметил, что за 30 лет его работы в этой сфере, телевидение, разумеется, сильно изменилось. Причем, не во все в лучшую сторону. По словам телеведущего, в то время, когда он пришел работать на ТВ, он и его коллеги хотели пытаться менять мир, трансформируя его в лучшую сторону.

Телеведущий считает работников телевидения ответственными за то, что они предлагают людям, но сетует на то, что чаще всего продюсерам нужны только рейтинги.

«Их не интересует мораль, им нужны цифры», — делится мнением Пельш.

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Сам телеведущий признается, что и по сей день главной целью своей работы считает возможность делать жизнь людей веселее и ярче. Но, по его словам, многие новые люди на телевидении об этом просто не задумываются. У них совершенно другие цели.

Это люди деловые, образованные и подкованные с точки зрения бизнеса, но творческой энергии в них нет, — заключил Пельш.

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ТВ,Валдис Пельш,
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