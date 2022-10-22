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39 минут назад

Валдис Пельш рассказал о конфликте с Игорем Угольниковым

Мария Каткова

Валдис Пельш, телеведущий, рассказал, что у него случился конфликт с актером Игорем Угольниковым. Об этом сообщает "Мослента".

Пельш рассказал о конфликте с Угольниковым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пельш вместе с Угольниковым создал шоу "Оба-на", но между ними произошла ссора из-за того, что они разошлись во мнениях относительно формата передачи. Тогда Пельш с еще одним создателям Алексеем Кортневым решили покинуть программу.

"Сейчас вы можете себе такое представить? Хотя я формально был главным режиссером проекта. По сути, я мог Игоря выгнать и продолжать делать все по своим правилам"

Однако, по словам Пельша, он не стал так делать. Причины своего поступка он не пояснил.

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Ранее сообщалось, что Пельш высказался о современном телевидении.

ТВ,Игорь Угольников,Валдис Пельш,
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