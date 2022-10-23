В «Шоу Аватар» зрители узнали, кто таился в образе Джинна

После раскрытия Лешего в прошлой серии его подменила Алиса в Стране чудес. Героиня настолько понравилась зрителям, что Тимур Батрутдинов объявил ее своей новой фавориткой. Алиса должна была раскрыться сразу, о чем попросили Лазарев и Понаровская, предполагая, что за маской Анита Цой. У Тишман, Галич и Батрутдинова было предположение, что это певица Слава. Но все догадки оказались ложными: на сцену так никто и не вышел.