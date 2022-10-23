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4 часа назад

В «Шоу Аватар» зрители узнали, кто таился в образе Джинна

runews24.ru

После раскрытия Лешего в прошлой серии его подменила Алиса в Стране чудес. Героиня настолько понравилась зрителям, что Тимур Батрутдинов объявил ее своей новой фавориткой. Алиса должна была раскрыться сразу, о чем попросили Лазарев и Понаровская, предполагая, что за маской Анита Цой. У Тишман, Галич и Батрутдинова было предположение, что это певица Слава. Но все догадки оказались ложными: на сцену так никто и не вышел.

В «Шоу Аватар» зрители узнали, кто таился в образе Джинна
Фото: runews24.rurunews24.ru

Во втором туре жюри смогло угадать только одного персонажа – долгожителя Джинна. Угадать его было можно по фирменной манере речи с восточным акцентом, а также пению песни в финале. В результате Ида Галич и Тимур Батрутдинов угадали, что это Богдан Титомир.

Напомним, что в прошлом выпуске жюри узнали Лешего, под которым скрывался Алексей Чумаков.

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