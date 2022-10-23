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1 час назад

Нижегородка приняла участие в вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!»

Нижегородская правда

Одной из участниц недавнего выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) стала нижегородка. Светлана Новоян выбрала для исполнения сложную композицию Уитни Хьюстон. И хотя члены жюри были поражены ее вокальными данными, победить ей все же не удалось. По словам 26-летней Светланы, каждый участник, который приходит на этот проект, должен что-то показать, свои фишки, вокальные способности, природные данные.

Нижегородка приняла участие в шоу «Ну-ка, все вместе!»
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

«Моя фишка состоит в том, что изначально я могу для человека создавать ощущение застенчивости и скромности, но в процессе исполнения композиции «вылезает» темперамент», — призналась Новоян.

Для шоу Светлана выбрала песню Уитни Хьюстон «How Will I Know» о первой любви. Ей нужно было набрать 85 баллов, но она остановилась на уровне в 78. Несмотря на поражение, члены жюри не могли не отметить, что у Новоян очень сильный и звонкий голос.

«Мне чуть-чуть не хватило тембра и «низов». Хотя голос у вас, действительно, замечательный. Надеемся, что у вас будет большое будущее», — заявил певец Сергей Лазарев.

ТВ,Уитни Хьюстон,Сергей Лазарев,
18+
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