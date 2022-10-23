Нижегородка приняла участие в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Одной из участниц недавнего выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) стала нижегородка. Светлана Новоян выбрала для исполнения сложную композицию Уитни Хьюстон. И хотя члены жюри были поражены ее вокальными данными, победить ей все же не удалось. По словам 26-летней Светланы, каждый участник, который приходит на этот проект, должен что-то показать, свои фишки, вокальные способности, природные данные.