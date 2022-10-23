Понаровская считает, что судьи «Шоу Аватар» знают участников

Российская артистка Ирина Понаровская заявила, что члены жюри передачи «Шоу Аватар» на канале НТВ знают личности исполнителей.
Понаровская приняла участие в съемках развлекательной программы в качестве судьи. В выпуске от 22 октября были отгаданы Незнайка и Джинн. Звезду удивило, как единогласно жюри отгадали Богдана Титомира. Он скрывался под аватаром Джинна.
«Вы знали! Вы знали!» — заявила певица в новом эпизоде передачи.
Она стала единственной, кто не поддержал это решение. Артистка также отметила, что Титомир — музыкантище.