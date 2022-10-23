Понаровская считает, что судьи «Шоу Аватар» знают участников

Понаровская приняла участие в съемках развлекательной программы в качестве судьи. В выпуске от 22 октября были отгаданы Незнайка и Джинн. Звезду удивило, как единогласно жюри отгадали Богдана Титомира. Он скрывался под аватаром Джинна.