Что происходит с Борисом Корчевниковым

Борис Корчевников заплакал во время прямого эфира интернет-проекта Владимира Соловьева «Соловьев Live». Обсуждали тех, кто бежит от мобилизации. И вот, комментируя эту проблему, телеведущий не смог сдержать слез. Потом ему пришлось объяснять, что в этот момент он подумал о тех, кто находится в зоне СВО:

Фото: Мир новостей Мир новостей

- Я плакал, говоря не об уехавших. А о тех, кто сейчас за нас бьется и умирает. О том, что их жертва должна и нас научить жертвовать. Невозможно после этого продолжать жить как раньше.

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Телеведущий также поведал о том, почему сам не на передовой:

- У меня все просто: служу родине и ближнему там, где поставлен. В Донбассе я уже был этой весной. И поеду еще не раз, Бог даст. А если позовут под ружье в Донбасс - я буду там сразу же, не размышляя. Не позовут - все равно буду: сердцем, руками, гумпомощью... Как угодно. Мы все сегодня работаем на фронт и, чем можем, помогаем.

Кстати, Корчевников назвал «мусором» тех россиян, которые не хотят участвовать в спецоперации и критикуют ее, заметив, что потом с такими отщепенцами «расправится Бог». В то же время Борис, по всей видимости, убежден, что Бог может «расправиться» не только с конкретными нехорошими людьми, но и наказать за чьи-то проступки целый народ. Например, Филиппа Киркорова он обвинил в том, что тот навлек на Россию неприятности: и ряд неудач на фронте, и подрыв Крымского моста. А навлек, понятное дело, тем, что показал на своем концерте номер, в котором прошествовал по поваленному и повисшему на тросах кресту.

Креатив Филиппа, напомним, вызвал большой резонанс: политики и общественные деятели тогда возмущались, требовали привлечь певца по статье за оскорбление чувств верующих. Киркоров позже извинился, пояснив, что свое выступление с религиозным подтекстом посвятил умершей матери и ничьи чувства оскорблять не хотел... Все уже и позабыли об инциденте. Но Корчевников напомнил. В день, когда произошел теракт на Крымском мосту, он написал в своем телеграм-канале:

«Проплясал Филипп на кресте и началось... Буквально на следующий день в Давыдовом броде было сожжено большое скопление нашей техники. А дальше пошло и пошло... Сегодня Крымский мост... В книге святого Николая Сербского «Война и Библия» все досконально об этом сказано. Святитель Николай, в причинах неудач и проигрышей на войне, на первое место поставил - богохульство. Потом уже - воровство, разврат и прочее. Почему у нас решили, что подобное пройдет безнаказанно?! Вспоминал уже как-то, что и крушение украины началось со спиливания Креста полуголой девицей под прицелами объективов телекамер на Майдане в 2012-ом...» (Орфография автора сохранена. - Ред.)

Взаимосвязь между выступлением Киркорова и тяжелыми событиями в жизни страны многим показалась сомнительной. И даже... странной. Поклонники поп-короля даже сочли, что ему надо бы подать в суд на телеведущего за клевету или оскорбление чести и достоинства. Сам Филипп предпочел высказывания Бориса никак не комментировать. А его адвокат Александр Добровинский заявил, что его доверитель в суд не пойдет:

«На Бориса Корчевникова он не держит зла. Если будет необходимо, я смогу устроить им встречу, чтобы лично все обсудить и решить».

Возможно, Филипп и его адвокат прекрасно понимают, что Борис Корчевников сейчас находится в наиболее уязвимом состоянии...

- Он - сверхчувствительный человек, - говорит психиатр Александр Беликов. - И подвержен астении, которая, в свою очередь, вызывает эмоциональную несдержанность. И не надо забывать, что глобальная ситуация сейчас, мягко говоря, сложная и неординарная. Многие из нас могут в сложившихся обстоятельствах проявлять эмоциональную несдержанность - искать крайних в тех или иных событиях, плакать... Потому что мы не понимаем, что может произойти в дальнейшем. Надеемся на лучшее, но все равно находимся в тревоге и напряжении.

А слезы всегда приносят облегчение. Не зря в народе говорят: кто плачет - тот слабоумием не страдает. И это подтверждается научными исследованиями. Со слезами эмоциональный фон разряжается. Со слезной жидкостью удаляются из организма те вещества, которые вызывают депрессию.

…И С ЕГО ТОК-ШОУ?

Кстати, не исключено, что мы теперь будем плакать вместе с Корчевниковым во время просмотра его новой передачи «Жизнь и судьба». Этот проект заявлен как замена ток-шоу «Судьба человека», в котором звезды рассказывали о личном и которое при всей деликатности подачи все-таки отдавало желтизной. Некоторые герои шоу, как, например, Иосиф Пригожин, сетовали потом, что Корчевников влез в душу, выудил подробности, о которых не хотелось говорить пуб­лично...

Так вот в новом проекте, который уже встал в сетку вещания «России-1», никакой желтизны нет. Там все про патриотизм. Ведь главный вопрос передачи, как было заявлено в анонсе, «что каждый из нас может и должен сделать для своей родины». На него и ответят известные актеры, политики, экономисты, ученые, писатели, спорт­смены...

Получается, что на канале «Россия-1» взят курс на замещение скандальных ток-шоу духоподъемными передачами. До Корчевникова трансформация произошла с малаховским «Прямым эфиром», который канул в Лету вместе со всем своим грязным бельем, уступив место социальному проекту «Малахов».

Похожая тенденция наблюдается и на Первом канале. Там исчезли с горизонта крикливые «Пусть говорят», «Мужское/Женское» и «На самом деле». Продюсер Дмитрий Ашуров пояснил, что «западные продукты уходят с нашего рынка, в том числе медийного», что руководство федеральных каналов якобы сверху настоятельно попросили либо закрыть желтые ток-шоу, либо кардинально их переформатировать.