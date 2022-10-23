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3 часа назад

Жюри «Шоу Аватар» рассекретили звезду в образе Незнайки

Слово и Дело

Судейский состав передачи «Шоу Аватар» на канале НТВ смог отгадать артиста, скрывающегося за аватаром Незнайки.

Жюри «Шоу Аватар» рассекретили звезду в образе Незнайки
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В прошедшую субботу состоялся полуфинал программы. Жюри смогли раскрыть в выпуске Незнайку. За персонажем выступал певец Ярослав Сумишевский. Он спел оперную композицию Con te partiro. Исполнитель поделился в социальных сетях эмоциями от участия.

«Я счастлив, что принял участие в интереснейшем проекте "Шоу Аватар" на НТВ. Мы экспериментировали, пели разножанровые песни, искали образы. Это было незабываемо!» — написал артист в личном блоге.

Судьи долгое время пытались угадать скрывающегося за Незнайкой исполнителя. Лазарев пообещал надеть в финале футболку с именем Сумишевского. По его мнению, знаменитость обладает богатым тембром.

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