Жюри «Шоу Аватар» рассекретили звезду в образе Незнайки

Судейский состав передачи «Шоу Аватар» на канале НТВ смог отгадать артиста, скрывающегося за аватаром Незнайки.
В прошедшую субботу состоялся полуфинал программы. Жюри смогли раскрыть в выпуске Незнайку. За персонажем выступал певец Ярослав Сумишевский. Он спел оперную композицию Con te partiro. Исполнитель поделился в социальных сетях эмоциями от участия.
«Я счастлив, что принял участие в интереснейшем проекте "Шоу Аватар" на НТВ. Мы экспериментировали, пели разножанровые песни, искали образы. Это было незабываемо!» — написал артист в личном блоге.
Судьи долгое время пытались угадать скрывающегося за Незнайкой исполнителя. Лазарев пообещал надеть в финале футболку с именем Сумишевского. По его мнению, знаменитость обладает богатым тембром.