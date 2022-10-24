Актриса "Интернов" нелестно высказалась о бывшей девушке Тимати

Актриса Светлана Пермякова , известная по роли медсестры Любы в сериале «Интерны», раскритиковала модель Алену Шишкову на шоу «Звезды в Африке». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В ходе задания Шишкова должна была ответить на несколько вопросов из школьной программы, находясь в окружении со змеями и тараканами. После того, как бывшая возлюбленная Тимати не смогла справиться с несколькими вопросами, Пермякова резко высказалась в ее адрес.