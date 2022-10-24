На ТНТ стартует новое юмористическое шоу "Концерты"

Команда «Камызяки» снялась в премьерном выпуске «Концертов», в рамках проекта к Азамату Мусагалиеву, Денису Дорохову, Ренату Мухамбаеву и другим известным комикам присоединится певец Анатолий Цой. Зрителей пародии на передачи «Что? Где? Когда?» и «Играй, гармонь любимая!», скетчи про камызякского мэра и вокальные номера. «Будем надеяться, что наш новый юмор всем понравится: мы старались шутить в нашем фирменном стиле, делали отсылки на известные номера, но при этом пытались привнести какую-то свежую перчинку. А получилось у нас или нет — покажет реакция зрителя, для нас это всегда самая чистая и честная оценка нашего творчества», — говорит Мусагалиев.