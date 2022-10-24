На российском телеканале появился робот-ведущий

Стоит отметить, что речь идет о телеканале Shop&Show, который вещает в формате телемагазина. Как выяснилось, новый роботизированный соведущий значительно повысил продажи в день эфира. В частности, всего за полчаса было продано свыше 500 пылесосов Endever SkyClean.

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Модель робота называется Promobot V4, но в эфире он попросил называть его просто «Промо». В первые 10 минут эфира в колл-центр телемагазина поступило 780 звонков, что на 52% выше стандартной нагрузки.

«Работать с чем-то неодушевленным поначалу было непривычно, но Промо оказался бесконечно милым и вдумчивым напарником. И отдельного упоминание заслуживает его чувство юмора. Это уникальное создание, надеюсь, нам еще не раз предстоит работать вместе», – отмечает Анжелика Мартыненко.