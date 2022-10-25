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3 часа назад

Сын Олега Газманова раскрыл реальную причину участия в «Ледниковом периоде»

Катерина Саломе

В этом году артист Родион Газманов стал участником популярного телепроекта «Ледниковый период». В соцсетях он рассказал о своем отношении к шоу.

Сын Газманова раскрыл реальную причину участия в «Ледниковом периоде»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сын известного певца Олега Газманова признался, что избегает участия в проектах, которые не связаны с музыкой. Тем не менее «Ледниковый период» его заинтересовал. По словам исполнителя, он согласился принять участие из-за супруги фигуриста Ильи Авербуха.

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«Сам на лед не тороплюсь. Но с удовольствием смотрю как выступает Лиза Арзамасова», — признался музыкант.

Ранее мы писали о том, что Авербух рассказал, зачем пригласил Арзамасову в «Ледниковый период».

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