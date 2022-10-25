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2 часа назад

Нурлан Сабуров отказался говорить на родном языке на казахском аналоге шоу "Вечерний Ургант"

Газета.Ru

Комик Нурлан Сабуров посетил шоу "Түнгі студия", в котором пообщался с Нурланом Коянбаевым. Шоумен разговаривал исключительно на русском языке, в то время как коллега задавал вопросы на казахском, пишет kp.ru.

Сабуров не стал говорить на родном языке в казахском шоу
Фото: Нурлан Алибекович Сабуров/VKНурлан Алибекович Сабуров/VK

В ходе участия в программе Сабурова спрашивали про взаимоотношения в семье и активность в соцсетях. Также Коянбаев поинтересовался у юмориста, стоит ли поклонникам ждать продолжения шоу "Что было дальше?".

"Продолжение будет", - ответил Сабуров, не озвучив подробностей.

Последний выпуск шоу вышел на YouTube в январе 2022 года. "Түнгі студия" - аналог российской программы "Вечерний Ургант", которая транслировалась на Первом канале.

ТВ,Нурлан Сабуров,Первый канал,
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