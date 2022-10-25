Сабуров не стал говорить на родном языке в казахском шоу

Комик Нурлан Сабуров посетил шоу "Түнгі студия", в котором пообщался с Нурланом Коянбаевым. Шоумен разговаривал исключительно на русском языке, в то время как коллега задавал вопросы на казахском, пишет kp.ru.
В ходе участия в программе Сабурова спрашивали про взаимоотношения в семье и активность в соцсетях. Также Коянбаев поинтересовался у юмориста, стоит ли поклонникам ждать продолжения шоу "Что было дальше?".
"Продолжение будет", - ответил Сабуров, не озвучив подробностей.
Последний выпуск шоу вышел на YouTube в январе 2022 года. "Түнгі студия" - аналог российской программы "Вечерний Ургант", которая транслировалась на Первом канале.