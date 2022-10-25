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4 часа назад

Волочкова объяснила свое поражение в шоу "Маска. Танцы"

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала свое поражение в шоу "Маска. Танцы" на СТС. Ее слова цитирует StarHit.

Волочкова объяснила свое поражение в шоу "Маска. Танцы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"У меня настолько уникальные ноги, что по ним меня сразу и вычислили. Я вам честно скажу, я выделялась своими линиями, грацией, интересными номерами, я была украшением шоу", - заявила артистка.

Также она считает, что не сумела скрыть свой талант, из-за чего члены жюри довольно быстро вычислили балерину. Волочкова сравнила участие в "Маске. Танцах" с театром.

"Это показатель того, что яркие всегда мешают серости. У меня с театрами была похожая история, поэтому я не удивлена", - объяснила она.

ТВ,Анастасия Волочкова,
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