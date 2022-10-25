Нижний Новгород стал местом съемки шоу «100 мест, где поесть»

Новый выпуск тревел-шоу «100 мест, где поесть», который выйдет в эфир 29 октября на канале СТС, посвящен Нижнему Новгороду.

Фото: В городе N В городе N

Ведущий передачи Александр Белькович в столице Приволжья попробовал калью с полбой из пяти видов рыбы, морковную мнишку, зельц по-нижегородски и щи суточные.

Также Белькович задался целью найти главное блюдо в многообразии кухонь со всего мира, представленных в Нижнем Новгороде. Шеф-повар также узнал про рыжиковое масло, что рассольник бывает не только супом, но и пирогом, почему икра волжских рыб вкуснее красной и черной, а также выяснил, где продают самую большую капусту.

Кроме того, Александру отведал вкусную шаурму, проверил крыши города и поужиналв кабинке колеса обозрения аутентичными китайскими блюдами, которых не найти в столице.

По итогам поездки Белькович признался, что Нижний Новгород — большой мультикультурный город, «поэтому здесь наблюдается максимальное гастрономическое разнообразие».

Есть отличная индийская еда, вкуснейшие советские и русские блюда в классном исполнении шефов. Например, винегрет с килькой, боярские щи, котлеты из щуки, — рассказал ведущий.

Кроме того, он отметил, что в Нижнем Новгороде развита рыбная культура, есть концептуальные азиатские заведения, кофейни, бурриточная, места, где пьют интересные настойки.

Мы как раз и хотели показать всю эту разнообразную палитру, — резюмировал Белькович.