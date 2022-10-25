Милохин покинул шоу "Ледниковый период"

Новый сезон шоу "Ледниковый период" уже в самом разгаре, однако блогер Даня Милохин заявил, что покидает проект. Подобной информацией тиктокер поделился в социальных сетях.
По словам Михохина, у него больше не лежит сердце к шоу "Ледниковый период":
"Я покину данное шоу, потому что просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему этим занимаюсь".
Он также добавил, что каждым делом нужно заниматься с любовью.
Напомним, что блогер выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.