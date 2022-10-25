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1 час назад

Блогер Даня Милохин покинул шоу "Ледниковый период"

Мария Иглина

Новый сезон шоу "Ледниковый период" уже в самом разгаре, однако блогер Даня Милохин заявил, что покидает проект. Подобной информацией тиктокер поделился в социальных сетях.

Милохин покинул шоу "Ледниковый период"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Михохина, у него больше не лежит сердце к шоу "Ледниковый период":

"Я покину данное шоу, потому что просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему этим занимаюсь".

Он также добавил, что каждым делом нужно заниматься с любовью.

Дане Милохину запретили петь песни Юрия Шатунова

Напомним, что блогер выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Ранее сын Газманова раскрыл реальную причину участия в "Ледниковом периоде".

ТВ,Евгения Медведева,Юрий Шатунов,
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