Доминик Джокер объяснил успех "Фабрики звезд"

"Но вскоре после того, как прошел практику — на океанском спасателе "Гранит", на буксировщике, затем на сухогрузе — понял: чтобы работать моряком, нужно быть влюбленным в море, как я влюблен в музыку. Это тяжелый, кропотливый труд: шесть месяцев в рейсе с людьми, которых ты видишь каждый день", - вспомнил он, добавив, что любовь к музыке у него оказалась сильнее.