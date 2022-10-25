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3 часа назад

Доминик Джокер объяснил успех "Фабрики звезд" спустя годы после окончания проекта

Газета.Ru

Звезда музыкального реалити-шоу "Фабрика звезд" Доминик Джокер в беседе с "Вечерней Москвой" высказался о сделавшем его популярным шоу и о том, как сменил карьеру одесского моряка на музыкальную. Он назвал "Фабрику звезд" уникальным проектом.

Доминик Джокер объяснил успех "Фабрики звезд"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Он основан на наблюдении за социализацией участников, включает творческую составляющую. Зрители с тобой как будто живут в течение трех месяцев — видят твою обычную жизнь, музыкальное становление", - сказал Доминик Джокер, признав, что "Фабрика звезд" много дала ему.

Доминик Джокер напомнил, что закончил Одесское мореходное училище. По его словам, он пошел туда с друзьями за компанию.

"Но вскоре после того, как прошел практику — на океанском спасателе "Гранит", на буксировщике, затем на сухогрузе — понял: чтобы работать моряком, нужно быть влюбленным в море, как я влюблен в музыку. Это тяжелый, кропотливый труд: шесть месяцев в рейсе с людьми, которых ты видишь каждый день", - вспомнил он, добавив, что любовь к музыке у него оказалась сильнее.

Настоящее имя Доминика Джокера — Александр Бреславский, ему 42 года. После мореходного училища он учился в консерватории в Одессе, но не окончил ее. В Москве живет с начала нулевых. Экс-участник групп "2+2" и "Банда".

ТВ,Александр Бреславский,Доминик Джокер,
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