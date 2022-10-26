Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

Азамат Мусагалиев и Яна Кошкина примут участие в новом шоу "Это миниатюры"

Газета.Ru

Новое юмористическое шоу «Это миниатюры» стартует на телеканале ТНТ4, рассказала пресс-служба вещателя.

Мусагалиев и Кошкина примут участие в новом шоу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Комики в этом шоу будут выступать только в жанре миниатюр в дуэтах и трио, а оценивать их юмор и решать, кому достанется денежный приз, будут зрители. За победу им придется бороться не только со своими заявленными соперниками, но и с приглашенными звездами, которые будут выступать в конце каждого выпуска.

Среди комиков, которые заявлены к участию в проекте, — Антон Шастун, Илья Макаров, Азамат Мусагалиев, Давид Цаллаев, Денис Дорохов, Заур Байцаев, Дмитрий Позов, Яна Кошкина, Екатерина Моргунова, Александр Пташенчук, Игорь Чехов, Михаил Кукота и др. В качестве приглашенных звезд выступят и ведущие проекта: Михаил Стогниенко и Валерий Равдин. «Как оказалось, говорить о тех вещах, которые действительно волнуют, можно не одному и не в шнуровой микрофон. Мы решили отказаться от жюри, потому что нам надоело слушать оценки от людей, которые сами так выступать уже не могут», — делится Равдин.

Первый выпуск нового шоу «Это миниатюры» выйдет 31 октября в 22:00 на телеканале ТНТ4.

Ранее сообщалось, что на ТНТ стартует новое юмористическое шоу «Концерты».

ТВ,Антон Шастун,Давид Цаллаев,Азамат Мусагалиев,Илья Макаров,Яна Кошкина,Денис Дорохов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители