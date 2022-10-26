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1 час назад

Роза Сябитова ждет возвращения "Давай поженимся!" в эфир

Мария Каткова

Телеведущая Роза Сябитова высказалась о возобновлении шоу "Давай поженимся!". Об этом она рассказала в интервью "Телепрограмме".

Сябитова высказалась о возвращении "Давай поженимся!"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сябитова отметила, что она всего лишь сотрудник телеканала и не может принимать решения о возобновлении вещания. Однако при этом она добавила, что еще надеется, что шоу выйдет в эфир.

Звезда заявила, что делает все возможное, чтобы программу не забывали: публикует архивные кадры, а также фото и видео, которые сняла за кулисами передачи.

Сябитова дала совет содержанкам

Она выразила уверенность в том, что "Давай поженимся!" вернется в эфир, после чего пообещала рассказать зрителям о том, как они с Ларисой Гузеевой проживали кризисные времена.

Ранее сообщалось, что зрители раскритиковали Гузееву, заменившую Нагиева в шоу.

ТВ,Роза Сябитова,Лариса Гузеева,
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