Сябитова высказалась о возвращении "Давай поженимся!"

Телеведущая Роза Сябитова высказалась о возобновлении шоу "Давай поженимся!". Об этом она рассказала в интервью "Телепрограмме".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сябитова отметила, что она всего лишь сотрудник телеканала и не может принимать решения о возобновлении вещания. Однако при этом она добавила, что еще надеется, что шоу выйдет в эфир.

Звезда заявила, что делает все возможное, чтобы программу не забывали: публикует архивные кадры, а также фото и видео, которые сняла за кулисами передачи.

Она выразила уверенность в том, что "Давай поженимся!" вернется в эфир, после чего пообещала рассказать зрителям о том, как они с Ларисой Гузеевой проживали кризисные времена.