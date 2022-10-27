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1 час назад

На ТНТ возвращается скандально известное шоу "Игра" в новом виде

Диана Товсепова

Шоу "Игра" сняли с эфира телеканала ТНТ еще около года назад. В соцсетях гадали о том, почему это произошло. Многие считали, что катализатором к закрытию "Игры" стал Александр Масляков, обвинивший создателей в "телемародерстве", потому что передача слишком похожа на КВН.

На ТНТ возвращается скандально известное шоу "Игра" в новом виде
Фото: Кадр из шоу "Игра"Кадр из шоу "Игра"

Теперь проект переформатировали, сменив название на немногословное "Концерты". Регламент передачи серьезно изменили.

Теперь в нем нет соревновательной составляющей, которой был известен КВН. Не будет судей, оценок и призового фонда. Теперь шоу будет строиться на часовых выступлениях команд.

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Кроме того, проект покинули некоторые ключевые коллективы. Среди них Lena Kuka (участники шоу "Что было дальше?") и "Наша команда" (топовые стендап-артисты).

Зрители в новом шоу смогут увидеть такие команды, как «Камязыки», «Союз», «Астана», «Юг», Женская Сборная, «Плюшки» и другие.

"Будем надеяться, что наш новый юмор всем понравится: мы старались шутить в нашем фирменном стиле, делали отсылки на известные номера, но при этом пытались привнести какую-то свежую перчинку", — считает Денис Дорохов, команда которого откроет «Концерты»

Ранее мы писали о том, чем, по словам Азамата Мусагалиева, оказался полезен КВН.

ТВ,Азамат Мусагалиев,Денис Дорохов,Александр Масляков,
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