На ТНТ возвращается скандально известное шоу "Игра" в новом виде

Шоу "Игра" сняли с эфира телеканала ТНТ еще около года назад. В соцсетях гадали о том, почему это произошло. Многие считали, что катализатором к закрытию "Игры" стал Александр Масляков, обвинивший создателей в "телемародерстве", потому что передача слишком похожа на КВН.

Фото: Кадр из шоу "Игра" Кадр из шоу "Игра"

Теперь проект переформатировали, сменив название на немногословное "Концерты". Регламент передачи серьезно изменили.

Теперь в нем нет соревновательной составляющей, которой был известен КВН. Не будет судей, оценок и призового фонда. Теперь шоу будет строиться на часовых выступлениях команд.

Кроме того, проект покинули некоторые ключевые коллективы. Среди них Lena Kuka (участники шоу "Что было дальше?") и "Наша команда" (топовые стендап-артисты).

Зрители в новом шоу смогут увидеть такие команды, как «Камязыки», «Союз», «Астана», «Юг», Женская Сборная, «Плюшки» и другие.

"Будем надеяться, что наш новый юмор всем понравится: мы старались шутить в нашем фирменном стиле, делали отсылки на известные номера, но при этом пытались привнести какую-то свежую перчинку", — считает Денис Дорохов, команда которого откроет «Концерты»