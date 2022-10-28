Энберт высказался об уходе Милохина из «Ледникового периода»

«Я представляю, как Жене обидно, потому, что она была настроена на участие, новые постановки. Представляю, как обидно Илье Авербуху. Прежде, чем принимать такое решение, правильнее было бы посоветоваться и поделиться своими мыслями с командой. А здесь получилось резко, в одностороннем порядке, что, наверное, стало самым неприятным моментом для Жени и Ильи, но осуждать его я не хочу, у каждого своя жизнь», — заявил Энберт.