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1 час назад

«Я представляю, как Медведевой обидно»: Энберт — об уходе Милохина из «Ледникового периода»

Газета.Ruиещё 3

Серебряный призер Олимпийских игр в Корее Александр Энберт, прокомментировал уход блогера Дани Милохина из «Ледникового периода». Его слова передает WMJ.ru.

Энберт высказался об уходе Милохина из «Ледникового периода»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я представляю, как Жене обидно, потому, что она была настроена на участие, новые постановки. Представляю, как обидно Илье Авербуху. Прежде, чем принимать такое решение, правильнее было бы посоветоваться и поделиться своими мыслями с командой. А здесь получилось резко, в одностороннем порядке, что, наверное, стало самым неприятным моментом для Жени и Ильи, но осуждать его я не хочу, у каждого своя жизнь», — заявил Энберт.

Экстренные поиски новой пары для Медведевой начались после того, как шоу неожиданно для всех покинул Даня Милохин, объяснивший свое решение усталостью.

Медведева и Милохин катались вместе и в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла 1 млн рублей.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых участников на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако впоследствии блогер эти слухи развеял.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал о поисках нового партнера по проекту «Ледниковый период» для Евгении Медведевой.

ТВ,Евгения Медведева,Александр Энберт,Илья Авербух,
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