Энберт высказался об уходе Милохина из «Ледникового периода»

Серебряный призер Олимпийских игр в Корее Александр Энберт, прокомментировал уход блогера Дани Милохина из «Ледникового периода». Его слова передает WMJ.ru.
«Я представляю, как Жене обидно, потому, что она была настроена на участие, новые постановки. Представляю, как обидно Илье Авербуху. Прежде, чем принимать такое решение, правильнее было бы посоветоваться и поделиться своими мыслями с командой. А здесь получилось резко, в одностороннем порядке, что, наверное, стало самым неприятным моментом для Жени и Ильи, но осуждать его я не хочу, у каждого своя жизнь», — заявил Энберт.
Экстренные поиски новой пары для Медведевой начались после того, как шоу неожиданно для всех покинул Даня Милохин, объяснивший свое решение усталостью.
Медведева и Милохин катались вместе и в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла 1 млн рублей.
В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых участников на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако впоследствии блогер эти слухи развеял.
Ранее серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал о поисках нового партнера по проекту «Ледниковый период» для Евгении Медведевой.