Топ жутких мультфильмов по мнению советских телезрителей

Все еще верите, что в советское время были только добрые и поучительные мультфильмы? В целом так и есть. Но существовала и “темная” сторона советской анимации. О ней сегодня и расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из мультфильма "Гость" Кадр из мультфильма "Гость"

Гость (сборник “Страсти-мордасти”)

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Темной ночью среди руин крадется некое человекоподобное существо в противогазе. На его пути встречаются жуткие насекомые и летучие мыши. Иногда существо бредет словно сквозь какие-то катакомбы. Но в них никого нет. И только жутковатый свет луны освещает его путь “домой”. Да, у героя есть дом, где некто похожий на него ждет у очага. Его соседи – это странного вида рептилии. Когда герой снимает противогаз, под ним оказывается лицо обычного человека. Но главный сюжетный поворот еще впереди…

“Говорите американские хороры страшные? ХА ХА и ещё десять раз ХА! Вот ЭТО действительно жутко…”

“На хэллоуин такое показывать надо!”

Потец

Кадр из мультфильма "Потец"

Сюжет мультфильма прост: три сына ищут ответ на вопрос “что такое потец” у отца, который вот-вот умрет. Тот пытается с помощью иносказания рассказать им, что это холодный пот, проступивший на лбу мертвеца. Параллельно загадкам и метафорам зритель погружается в культуру обрядов погребения. Такой микс не оставит равнодушным многих, кто посмотрел “Потец” в детстве.

“...уже в отрочестве, ознакомившись с мультфильмом "Потец", я была закалена, аки витязь. Детство, милое детство

P. S. А поступаю я на мультипликатора”.



“"Потец", например, в детстве оставил очень тяжелые впечатления. Не думал, что подобных так много”.



“Стрёмный мультик, как-то с ребятами решили глянуть, а вообще ютуб сам рекомендовал, были мягко говоря в шоках от увиденного ”.

Келе

Кадр из мультфильма "Келе"

Мультфильм создан по мотивам чукотской сказки о двух девочках, которые на прогулке в лесу встречают мифическое существо. Келе – так его зовут – любит играть на дудке. А вот незваные гостьи ему совсем не нравятся. Келе хватает девочек и подвешивает их за волосы на дерево. Удастся ли им спастись от странного чудища?

А вот как на фильм отреагировали зрители.

“Я один сопереживал Келе?”

“Настоящий психодел моего детства”.



“Этот мультик нарисован в утрировано самой простой манере, именно так, наверное, рисует свое первое осознание от жизни любой ребенок”.

*орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены.