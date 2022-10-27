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2 часа назад

Известная юмористка покинула телешоу из-за проблем с психическим здоровьем

Lenta.ru

Известная американская актриса, певица и юмористка Мелисса Вильясеньор пожаловалась на панические атаки, заставившие ее покинуть телешоу SNL (Saturday Night Live). О ее проблемах с психическим здоровьем сообщает People.

Известная юмористка покинула телешоу из-за проблем с психическим здоровьем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

35-летняя Вильясеньор заявила, что покидает проект после участия в съемках шести сезонов юмористической передачи. «Это мое решение. Летом я дала себе время поразмышлять, представить, что будет, если я вернусь. Проблема оказалась в моем ментальном здоровье», — призналась актриса.

Во время съемок прошлого сезона, продолжила она, ей пришлось пережить несколько панических атак. «Было трудно, каждую неделю я ощущала себя на грани. Больше так не хочу», — отрезала Вильясеньор.

Актриса также добавила, что на съемочной площадке страдала от собственной интровертности, однако команда проекта никогда не обращалась с ней плохо. «Когда я в большой компании удивительных людей, где все говорят со всеми, я будто становлюсь меньше. Нервничаю, думаю, место ли мне здесь, что мне делать. В университете было так же», — сказала она.

При этом, по словам Вильясеньор, ей трудно покидать SNL. «Сбылись мои детские мечты. Я навсегда запомню этот опыт, случившийся в моей жизни», — заключила актриса.

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