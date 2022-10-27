ТНТ приостановил съемки «Comedy Баттла» и «Импровизации»

Телеканал ТНТ приостановил съемки популярных шоу «Comedy Баттл» и «Импровизация», потому что юмористы уехали из России.

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Зимой во главе ТНТ встала Тина Канделаки. После этого на канале начались перемены. Она решила поменять вектор развития канала и выпускать больше многосерийных фильмов. Приостановились съемки юмористических проектов «Импровизация», «Импровизация. Команды», «Где логика» и «Двое на миллион», сообщил Telegram-канал Baza.