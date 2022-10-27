Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
37 минут назад

Телеканал ТНТ приостановил съемки «Comedy Баттла» и «Импровизации»

Слово и Дело

Телеканал ТНТ приостановил съемки популярных шоу «Comedy Баттл» и «Импровизация», потому что юмористы уехали из России.

ТНТ приостановил съемки «Comedy Баттла» и «Импровизации»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Зимой во главе ТНТ встала Тина Канделаки. После этого на канале начались перемены. Она решила поменять вектор развития канала и выпускать больше многосерийных фильмов. Приостановились съемки юмористических проектов «Импровизация», «Импровизация. Команды», «Где логика» и «Двое на миллион», сообщил Telegram-канал Baza.

Однако это была не единственная причина смены репертуара телевещания. Съемки нового сезона шоу «Comedy Баттл» были перенесены на 2023 год из-за того, что часть комиков покинули РФ.

ТВ,Тина Канделаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители