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2 часа назад

Почему Регина Тодоренко расплакалась на «Ледниковом периоде»

Super.ru

Вчера Регина Тодоренко в своем Telegram-канале «Регина Путешественница» опубликовала фото из гримерки проекта «Ледниковый период». Лицо телеведущей было заплаканным. Под снимком она рассказала подписчикам, что же ее довело до слез.

Почему Регина Тодоренко расплакалась на «Ледниковом периоде»
Фото: Super.ruSuper.ru

Как оказалось, дело не в неудачах на льду или болезненной травме, и даже не в закулисных интригах (есть ли они на проекте?). Драма оказалась чуть меньшего масштаба и тем не менее.

«Я, как настоящая девочка, разрыдалась сегодня из-за плохо сшитого платья (какого именно, не уточняется), — заявила Регина. — Хотя платье — всего лишь предлог, на самом деле за всем этим стоят накопленные эмоции, которым я не даю выплеска».

Также звездная участница добавила: «Есть над чем работать».

Мы не знаем точно, о каких накопленных эмоциях идет речь, но можем предположить, что это дикая усталость. Многочасовые тренировки на льду — это не шутки. Да и совмещать их с другими проектами и ролью мамы двоих детей непросто. Но, как знаем, сдаваться Тодоренко не привыкла.

ТВ,Ледниковый период,Регина Тодоренко,
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