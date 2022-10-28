Почему Регина Тодоренко расплакалась на «Ледниковом периоде»

Вчера Регина Тодоренко в своем Telegram-канале «Регина Путешественница» опубликовала фото из гримерки проекта «Ледниковый период». Лицо телеведущей было заплаканным. Под снимком она рассказала подписчикам, что же ее довело до слез.

Фото: Super.ru Super.ru

Как оказалось, дело не в неудачах на льду или болезненной травме, и даже не в закулисных интригах (есть ли они на проекте?). Драма оказалась чуть меньшего масштаба и тем не менее.

«Я, как настоящая девочка, разрыдалась сегодня из-за плохо сшитого платья (какого именно, не уточняется), — заявила Регина. — Хотя платье — всего лишь предлог, на самом деле за всем этим стоят накопленные эмоции, которым я не даю выплеска».

Также звездная участница добавила: «Есть над чем работать».