Почему Регина Тодоренко расплакалась на «Ледниковом периоде»

Вчера Регина Тодоренко в своем Telegram-канале «Регина Путешественница» опубликовала фото из гримерки проекта «Ледниковый период». Лицо телеведущей было заплаканным. Под снимком она рассказала подписчикам, что же ее довело до слез.
Как оказалось, дело не в неудачах на льду или болезненной травме, и даже не в закулисных интригах (есть ли они на проекте?). Драма оказалась чуть меньшего масштаба и тем не менее.
«Я, как настоящая девочка, разрыдалась сегодня из-за плохо сшитого платья (какого именно, не уточняется), — заявила Регина. — Хотя платье — всего лишь предлог, на самом деле за всем этим стоят накопленные эмоции, которым я не даю выплеска».
Также звездная участница добавила: «Есть над чем работать».
Мы не знаем точно, о каких накопленных эмоциях идет речь, но можем предположить, что это дикая усталость. Многочасовые тренировки на льду — это не шутки. Да и совмещать их с другими проектами и ролью мамы двоих детей непросто. Но, как знаем, сдаваться Тодоренко не привыкла.