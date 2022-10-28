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2 часа назад

Советские телешоу, по которым мы скучаем

Мира Маркина

Для кого-то эти шоу неизменно ассоциируются с детством, для кого-то – с юностью. В СССР было не так много телепередач, которые хотелось бы смотреть снова и снова, но этим программам удалось растопить сердца аудитории. Подробнее об этих шоу – в материале "Рамблера".

Советские телешоу, по которым мы скучаем
Фото: Кадр из шоу "Очевидное – невероятное"Кадр из шоу "Очевидное – невероятное"

"Очевидное – невероятное"

Кадр из шоу "Очевидное – невероятное"

Здесь было все: и квантовая физика, и черные дыры, и Тунгусский метеорит. С первого выпуска в 1973-м вплоть до 2012-го научно-популярную программу вел ученый-физик Сергей Петрович Капица. Шоу перестали транслировать после смерти ведущего.

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"Утренняя почта"

Кадр из шоу "Утренняя почта"

Вместе с "Утренней почтой" множество семей по всему СССР завтракали в выходные дни. Ведущий Юрий Николаев, которого время от времени подменяли звездные коллеги, зачитывал письма, приходящие в редакцию, и шутил. А после этого в эфире появлялись нарезки популярной музыки. В этом шоу можно было услышать как Людмилу Зыкину, так и Boney M.

"Вокруг смеха"

Кадр из шоу "Вокруг смеха"

Это юмористическое шоу появилось в 1978-м и в одночасье стало одним из самых любимых у советских телезрителей. И неспроста: юмор комиков действительно поднимал настроение. Ведущим шоу был поэт-пародист Александр Иванов.

Программа "Вокруг смеха" не только радовала телезрителей, но также служила волшебной палочкой для малоизвестных комиков. Оказавшись на сцене шоу, талантливые артисты тут же становились известны на всю страну.

ТВ,Сергей Капица,Людмила Зыкина,Юрий Николаев,Александр Иванов,
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