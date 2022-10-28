Советские телешоу, по которым мы скучаем

Для кого-то эти шоу неизменно ассоциируются с детством, для кого-то – с юностью. В СССР было не так много телепередач, которые хотелось бы смотреть снова и снова, но этим программам удалось растопить сердца аудитории. Подробнее об этих шоу – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из шоу "Очевидное – невероятное" Кадр из шоу "Очевидное – невероятное"

"Очевидное – невероятное"

Кадр из шоу "Очевидное – невероятное"

Здесь было все: и квантовая физика, и черные дыры, и Тунгусский метеорит. С первого выпуска в 1973-м вплоть до 2012-го научно-популярную программу вел ученый-физик Сергей Петрович Капица. Шоу перестали транслировать после смерти ведущего.

"Утренняя почта"

Кадр из шоу "Утренняя почта"

Вместе с "Утренней почтой" множество семей по всему СССР завтракали в выходные дни. Ведущий Юрий Николаев, которого время от времени подменяли звездные коллеги, зачитывал письма, приходящие в редакцию, и шутил. А после этого в эфире появлялись нарезки популярной музыки. В этом шоу можно было услышать как Людмилу Зыкину, так и Boney M.

"Вокруг смеха"

Кадр из шоу "Вокруг смеха"

Это юмористическое шоу появилось в 1978-м и в одночасье стало одним из самых любимых у советских телезрителей. И неспроста: юмор комиков действительно поднимал настроение. Ведущим шоу был поэт-пародист Александр Иванов.