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1 час назад

Тревел-шоу о фермерах "За едой" стартовало онлайн

Газета.Ru

В онлайн-кинотеатре Premier прошла премьера нового тревел-шоу «За едой» с ведущими Дарьей Блохиной и Кареном Арутюновым. Как сообщает пресс-служба стриминга, главными героями проекта стали сельскохозяйственные бренды страны.

Тревел-шоу о фермерах "За едой" стартовало онлайн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Арутюнов и Блохина отправятся в различные регионы России и посетят производства, фермы и сельскохозяйственные угодья, где познакомятся с процессом производства и занятыми на фермах специалистами.

Ведущие покажут, как российские фермеры и садоводы производят продукты для крупных торговых сетей: от сырья до прилавка.

Тиктокерша Дарья Блохина стала известна, озвучивая фрагменты сцен из популярных фильмов и сериалов, она также озвучила умную колонку в сериале «Люся» с Данилой Козловским. Карен Арутюнов — известный актер дубляжа, стендап-комик, пародист и ведущий.

Авторы проекта «За едой» ставят своей целью показать, что в России много талантливых производителей качественной и полезной пищи, а также вдохновить на создание собственного производства тех, кто об этом давно мечтает. Всего для шоу снято 10 серий.

Ранее были названы участники нового сезона шоу «Суперстар!».

ТВ,Люси,Дарья Блохина,Данила Козловский,
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