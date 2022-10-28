Тревел-шоу о фермерах "За едой" стартовало онлайн

В онлайн-кинотеатре Premier прошла премьера нового тревел-шоу «За едой» с ведущими Дарьей Блохиной и Кареном Арутюновым. Как сообщает пресс-служба стриминга, главными героями проекта стали сельскохозяйственные бренды страны.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Арутюнов и Блохина отправятся в различные регионы России и посетят производства, фермы и сельскохозяйственные угодья, где познакомятся с процессом производства и занятыми на фермах специалистами.

Ведущие покажут, как российские фермеры и садоводы производят продукты для крупных торговых сетей: от сырья до прилавка.

Тиктокерша Дарья Блохина стала известна, озвучивая фрагменты сцен из популярных фильмов и сериалов, она также озвучила умную колонку в сериале «Люся» с Данилой Козловским. Карен Арутюнов — известный актер дубляжа, стендап-комик, пародист и ведущий.

Авторы проекта «За едой» ставят своей целью показать, что в России много талантливых производителей качественной и полезной пищи, а также вдохновить на создание собственного производства тех, кто об этом давно мечтает. Всего для шоу снято 10 серий.