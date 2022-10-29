Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
39 минут назад

Жюри раскрыло личность Птицы в шоу «Фантастика»

Слово и Дело

Судьи шоу «Фантастика» в очередном выпуске смогли назвать артистку, которая скрывалась за аватаром Птицы. Она исполнила хит Алены Свиридовой «Розовый фламинго».

Жюри раскрыло личность Птицы в шоу «Фантастика»
Фото: Слово и делоСлово и дело

Члены жюри в конце каждого номера выставляют участнику баллы. Те, кто набрал меньше очков, рискуют покинуть проект. Но судьи должны угадать человека, который скрывается под маской.

Птица после исполнения «Розового фламинго» набрала лишь шесть баллов. Жюри ранее ошибочно посчитало, что за аватаром скрывается любитель. На этот раз им нужно было назвать имя артистки.

Судьи сошлись во мнении, что это Юлия Савичева. Ведущий Вадим Галыгин попросил Птицу подняться на платформу, и зрительский зал убедился, что команда судей не ошиблась.

ТВ,Вадим Галыгин,Алена Свиридова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители