Жюри раскрыло личность Птицы в шоу «Фантастика»

Судьи шоу «Фантастика» в очередном выпуске смогли назвать артистку, которая скрывалась за аватаром Птицы. Она исполнила хит Алены Свиридовой «Розовый фламинго».

Фото: Слово и дело Слово и дело

Члены жюри в конце каждого номера выставляют участнику баллы. Те, кто набрал меньше очков, рискуют покинуть проект. Но судьи должны угадать человека, который скрывается под маской.

Птица после исполнения «Розового фламинго» набрала лишь шесть баллов. Жюри ранее ошибочно посчитало, что за аватаром скрывается любитель. На этот раз им нужно было назвать имя артистки.